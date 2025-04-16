Бывший глава МИД Югославии прокомментировал угрозы Вучичу от ЕС

Бывший глава МИД Югославии Владислав Йованович прокомментировал угрозы со стороны Евросоюза (ЕС) в адрес президента Сербии Александра Вучича — ранее альянс заявил, что Белград может не стать членом ЕС, если сербский президент приедет в Москву на празднование 80-летия Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Йовановича, подобным угрозам нет места в международных отношениях. При этом бывший дипломат также заявил, что Вучич все равно поедет в Москву, поскольку угрозы не смогут на него повлиять.

«Он человек не того типа, чтобы кто-то мог поднять палец и пригрозить ему. И наша страна как таковая не готова слушать кого-либо, кто грозит пальцем. Так что, думаю, что все будет происходить, как и планировалось, а будет ли угроза осуществлена, это зависит от ЕС и от оценки его интересов в том, получат ли они больше, выполнив угрозу или потеряют, думаю, что больше потеряют», — заявил он.

Йованович также добавил, что Евросоюз не может влиять на свободу принятия решений политиков из стран-членов альянса, либо кандидатов на вступление. Подобную же риторику он назвал «несоответствующей даже минимуму приличий».

«Подобное в последнее время не было отмечено в языке коммуникации между государствами и организациями и их членами. Такие заявления абсолютно неприемлемы, не способствуют оправданию репутации и значения, на которые претендует ЕС в международных отношениях», — добавил он.

Ранее ЕС пригрозил Сербии отказом в членстве из-за планов Вучича посетить парад 9 мая.