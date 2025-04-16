Трамп отказался от сделки с Зеленским на $50 млрд

Президент США Дональд Трамп отказался заключить сделку с Владимиром Зеленским на $50 млрд, в рамках которой предполагалась отправка ВСУ 10 комплексов ПВО Patriot. Об этом пишет Bild.

По данным портала, Украина нуждается в американских системах ПВО Patriot и ракетах к ней.

Украинский лидер предложил использовать финансовую помощь Евросоюза и замороженные российские активы, чтобы купить ракеты для комплексов и другие вооружения. Он пояснил, что готов потратить на сделку $50 млрд.

«Дайте нам пакет, который включает как системы ПВО, так и другие соответствующие инструменты — мы за него заплатим», — обратился к властям США Зеленский.

Вместе с тем, полагают аналитики, Трамп все ещё заинтересован в переговорах с президентом России Владимиром Путиным больше, чем в заработке на поставках оружия.

«Знаете, он [Зеленский] всегда хочет покупать ракеты. Но послушайте, если вы начинаете войну, вы должны знать, что можете её выиграть. Нельзя начинать войну против противника, который в 20 раз больше, а потом надеяться, что кто-то даст вам ракеты», — разъяснил Трамп.

Эксперты отметили, что в Киеве крайне негативно восприняли отказ США от поставок, обвинили Вашингтон в желании продолжать кровопролитие.