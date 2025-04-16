Трамп отказался от предложения Зеленского по покупке Patriot

Lenta.ru

Президент США Дональд Трамп отказался от предложения украинского лидера Владимира Зеленского купить 10 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает BILD.

Трамп отказался от предложения Зеленского по покупке Patriot
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«Используя финансовые ресурсы ЕС и замороженные российские активы, он [Зеленский] хотел купить у США сотни ракет Patriot за большие деньги — по цене 5,5 миллионов евро каждая», — говорится в материале.

Однако, как отмечает издание, Трамп настолько обеспокоен переговорами Россией, что «даже не хочет зарабатывать деньги на обороне Украины».

Ранее Трамп отказал Украине в сделке на 50 миллиардов долларов.

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