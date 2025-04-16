Трамп отказался от предложения Зеленского по покупке Patriot

Президент США Дональд Трамп отказался от предложения украинского лидера Владимира Зеленского купить 10 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает BILD.

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«Используя финансовые ресурсы ЕС и замороженные российские активы, он [Зеленский] хотел купить у США сотни ракет Patriot за большие деньги — по цене 5,5 миллионов евро каждая», — говорится в материале.

Однако, как отмечает издание, Трамп настолько обеспокоен переговорами Россией, что «даже не хочет зарабатывать деньги на обороне Украины».

Ранее Трамп отказал Украине в сделке на 50 миллиардов долларов.