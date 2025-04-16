Власти Сирии заявили о предотвращении переворота в стране

Подготовку вела группа офицеров бывшей армии арабской республики, заявил министр внутренних дел страны Анас Хаттаб.

«Мы свели на нет планы совершить переворот, которые готовились офицерами свергнутого режима. Это стало возможным благодаря усилиям вооружённых сил и народа», — подчеркнули в пресс-службе МВД страны.

Там добавили, что в операции по обезвреживанию участников переворота были задейстованы службы безопасности Сирии совместно с министерством обороны.