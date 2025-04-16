Власти Сирии заявили о предотвращении переворота в стране

Говорит Москва

Подготовку вела группа офицеров бывшей армии арабской республики, заявил министр внутренних дел страны Анас Хаттаб.

Власти Сирии заявили о предотвращении переворота в стране
© globallookpress.com
«Мы свели на нет планы совершить переворот, которые готовились офицерами свергнутого режима. Это стало возможным благодаря усилиям вооружённых сил и народа», — подчеркнули в пресс-службе МВД страны.

Там добавили, что в операции по обезвреживанию участников переворота были задейстованы службы безопасности Сирии совместно с министерством обороны.

В мире