МИД Омана: второй раунд переговоров между США и Ираном пройдет 19 апреля

ДУБАЙ, 17 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Омана сообщило, что второй раунд переговоров между Ираном и США, посвященных урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана, состоится 19 апреля в Риме.

"В эту субботу в Риме пройдет второй раунд переговоров между представителями Исламской Республики Иран и Соединенных Штатов Америки. Целью переговоров станет достижение дальнейшего прогресса на пути к справедливому, обязательному и устойчивому соглашению", - говорится в сообщении ведомства.