Ким Чен Ын извинился перед жителями Пхеньяна

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне район новостроек на 10 тысяч квартир. Это уже третья очередь жилищного строительства в районе Хвасон, подчеркивает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

© EPA/TACC

Торжественная церемония завершения строительства 10 000 квартир состоялась 15 апреля. Ким Чен Ын в ходе обращения к участникам церемонии попросил прощения у местных жителей за то, что власти страны не построили современное жилье раньше.

Застройка района предполагает, что власти Северной Кореи возведут 50 тысяч единиц жилья в течение пятилетки. Первая и вторая очередь жилищного строительства в столичном районе была завершена в 2023 и 2024 годах соответственно.