Трамп выступил с жесткой критикой в адрес Гарварда

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике Гарвардский университет, заявив, что он больше не может считаться «приличным местом обучения» и должен быть лишен финансирования. Слова Трампа приводит ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа выдвинула ряд требований к руководству одного из старейших и влиятельнейших университетов страны для сохранения финансирования, в частности отказ от программы разнообразия, равенства и инклюзивности. При этом руководства Гарварда выступило с публичным заявлением о том, что не позволит властям США диктовать, «чему учить, кого принимать в студенты и кого нанимать».

В ответ Трамп отметил, что Гарвард нанимает тех, кто «способен только учить студентов и так называемых будущих лидеров неудачам», и должен быть лишен финансирования.

«Гарвардский университет больше не может считаться даже приличным местом обучения и не должен включаться ни в один из списков величайших университетов и колледжей мира (…) Он учит ненависти и глупости», - заявил президент США в соцсети Truth Social.

В свою очередь Минобразования США заморозило гранты для Гарвардского университета на сумму $2,2 млрд и долгосрочные контракты на $60 млн.