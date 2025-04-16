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Репетиция парада Победы вызвала панику в Германии

В Германии обеспокоились после видео репетиции парада Победы в Екатеринбурге. В отличие от привычного демонстрирования военной техники времен Второй мировой войны, на репетиции были представлены современные боевые машины. Об этом сообщил эксперт по безопасности Нико Ланге, отметив, что подобное продемонстрировало реальные возможности российской армии.

«Кремль представил, по-видимому, идеальное боевое подразделение — эффективное, прагматичное и смертоносное… Это подтверждает худшие опасения: Россия извлекла уроки из своих прошлых ошибок», — заявил Ланге.

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СМИ: Путин и Трамп нашли неожиданную замену Зеленскому

© EPA/TACC

Издание Inter Bellum News опубликовало эксклюзивную информацию, поступившую от источника, близкого к администрации США. Речь идёт о закрытых переговорах между представителями Вашингтона и Москвы, в ходе которых обсуждается будущее Украины после окончания вооружённого конфликта.

По словам инсайдера, ключевым вопросом встречи между президентом России Владимиром Путиным и спецпредставителем США по украинскому направлению Гаррисоном Виткоффом стало возможное создание временной комиссии, которой предстоит заниматься восстановлением украинского государства в послевоенный период.

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В Кремле высказались об окончании моратория на удары по энергообъектам ВСУ

В Кремле пока не готовы сообщить точный час окончания моратория на удары по энергообъектам Украины. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Пока я не готов вам сообщить о принятом решении», - пояснил он.

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В Раде раскрыли фатальное решение Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский пожертвовал еще 30 тысячами солдат ВСУ, продлив военное положение и мобилизацию на Украине, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский.

"У очередного продления власти Зеленского и его шайки клептократов есть конкретная цена. +30 тысяч погибших украинцев до 6 августа", — поделился своей точкой зрения он.

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ВСУ атаковали Крым

Вооруженные силы Украины атаковали Крым. Об уничтожении беспилотника в небе над полуостровом сообщило Минобороны России в Telegram.

Помимо этого, украинские дроны атаковали Брянскую область — над ней было сбито два беспилотника. Все летательные аппараты были перехвачены в промежутке с 12:00 до 13:00 мск. В отношении атак были задействованы дежурные средства противовоздушной обороны.

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Россия предложила США сделку по замороженным активам

Одним из предложений российской стороны в рамках идущих переговоров с США стала продажа гражданских самолетов Boeing в обмен на замороженные активы. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с вопросом, сообщает Bloomberg.

По его словам, речь не идет об условии для перемирия на Украине, но это один из пунктов, на который рассчитывает Москва после прекращения боевых действий в рамках ослабления действующих западных санкций. При этом у российских переговорщиков есть понимание, что о самолетах не может быть и речи до тех пор, как продолжаются взаимные удары.

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Су-34 поразил Ледовый дворец в Херсоне авиабомбами с "Кометой"

Стали известны подробности удара ВКС России по Ледовому дворцу в Херсоне, превращенному в пункт временной дислокации ВСУ и наемников.

Как сообщает Телеграм-канал Fighterbomber, по цели применили сверхточные авиабомбы с новым модулем "Комета". Об этом свидетельствует минимальный разлет ФАБ - около 50 метров. Атаку произвел истребитель-бомбардировщик Су-34.

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Фигуристка Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера

Фигуристка Вероника Жилина рассказала «Матч ТВ» о домогательствах со стороны тренера и хореографа Сергея Розанова, с которым она ранее работала.

Ранее тренер академии «Ангелы Плющенко» и мама фигуристки Вероники Жилиной Людмила Алферова написала в чате Telegram‑канала, что Розанов домогался до ее дочери, когда ей было 11 лет.

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Пугачева публично обратилась к бывшему мужу

Певица Алла Пугачева публично обратилась к бывшему мужу после публикации видео Кристины Орбакайте. Она поздравила в соцсетях отца дочери Миколаса Орбакаса с юбилеем.

16 апреля мужчина отмечает день рождения. Кристина Орбакайте опубликовала в личном микроблоге семейное видео, на кадрах которого был ее отец Миколас Орбакас. А на одном из кадров он позировал с Аллой Пугачевой и дочерью.

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В РПЦ призвали не покупать два вида пасхальных куличей

Врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по благотворительности протоиерей Михаил Потокин призвал не покупать куличи в пакетах с изображениями религиозных символов и святынь.

Об этом он сказал на пасхальной пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

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