Папа Римский отменил участие в предпасхальной службе

Папа Римский Франциск из-за воспаления легких не сможет возглавить предпасхальные ритуалы и пасхальную службу на площади Святого Петра. Об этом сообщает Radio1, передает ТАСС.

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Утверждается, что понтифик уже делегировал проведение предпасхальных ритуалов и службы кардиналам. Предпасхальные ритуалы начнутся в Чистый четверг. Традиционное папское обращение должно прозвучать 20 апреля.

23 марта сообщалось, что папа Римский выступил перед верующими впервые после госпитализации 14 февраля. По словам журналистов, понтифик вышел на балкон на пятом этаже здания, спустившись из личных апартаментов в клинике. Уточняется, что Франциск ограничился приветствием и благословением.

В середине февраля 88-летнего папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и гендиректором CNN Марком Томпсоном. Понтифик также пропустил несколько проповедей.