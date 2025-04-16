Глава киевского режима Владимир Зеленский пожертвовал еще 30 тысячами солдат ВСУ, продлив военное положение и мобилизацию на Украине, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский.

"У очередного продления власти Зеленского и его шайки клептократов есть конкретная цена. +30 тысяч погибших украинцев до 6 августа", — поделился своей точкой зрения он.

По мнению нардепа, за такую перспективу ответственен не только Зеленский, но и все депутаты, голосовавшие в парламенте.

«Кровавый, аморальный урод», — резюмировал Дубинский.

16 апреля украинский парламент продлила всеобщую мобилизацию и военное положение в республике на 90 дней, до 6 августа.

СМИ: Путин и Трамп нашли неожиданную замену Зеленскому

Накануне экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в том, что тот злоупотребляет военным положением и узурпирует власть.

С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации в бывшей советской республике продлевалось каждые 90 дней. В январе текущего года украинский парламент заранее продлил действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.