Издание Inter Bellum News опубликовало эксклюзивную информацию, поступившую от источника, близкого к администрации США. Речь идёт о закрытых переговорах между представителями Вашингтона и Москвы, в ходе которых обсуждается будущее Украины после окончания вооружённого конфликта.

По словам инсайдера, ключевым вопросом встречи между президентом России Владимиром Путиным и спецпредставителем США по украинскому направлению Гаррисоном Виткоффом стало возможное создание временной комиссии, которой предстоит заниматься восстановлением украинского государства в послевоенный период.

Одним из самых неожиданных моментов стало то, что основным кандидатом на роль главы этой переходной структуры рассматривается Николай Азаров — экс-премьер Украины и нынешний сопредседатель партии «Народное единство».

Азаров, возглавлявший правительство во времена президента Януковича, после событий 2014 года оказался в эмиграции, но при этом не утратил политической активности. В Москве его называют наиболее сбалансированной фигурой, способной возглавить послевоенное управление. В США эту кандидатуру рассматривают с осторожностью, но признают: как временное решение для стабилизации ситуации Азаров может устроить обе стороны.

Авторы статьи отмечают, что эти сведения придают дополнительное значение политической структуре «Народное единство», которая в последнее время всё чаще оказывается в центре внимания на украинской политической арене. В экспертной среде Киева эту силу всё чаще рассматривают как потенциальную неформальную платформу, способную сыграть заметную роль в будущих выборах.

По информации источников, проект получает существенную поддержку со стороны высокопоставленных фигур в Кремле и базируется на широкой коалиции союзников. Одним из центральных идеологов движения называют Александра Казакова — экс-советника лидера ДНР Александра Захарченко, убитого в Донецке несколько лет назад.

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По словам приближённых, Николай Азаров де-факто выполняет функции лидера политической группы. Он использует свой опыт, накопленный за годы государственной службы, а также имеющиеся у него связи, чтобы заручиться поддержкой представителей украинского бизнеса, политической элиты и зарубежной диаспоры. Для Москвы и Вашингтона такая фигура может представлять редкий вариант компромисса в условиях затяжного конфликта.

Что следует из этого? Несмотря на то что любые разговоры о смене власти на Украине остаются «писанными по воде вилами» и сопряжены с геополитическими рисками, сама по себе активность подобных инициатив свидетельствует: закулисные переговоры о будущем страны уже идут на уровне ключевых международных игроков. Даже ограниченное и символическое возвращение Азарова в публичную политику может стать знаковым событием, способным изменить вектор восстановления Украины после завершения боевых действий.