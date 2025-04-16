Трамп приказал отменить брифинг Пентагона с Маском

Президент США Дональд Трамп, как утверждает портал Axios, лично приказал отменить брифинг Пентагона, на котором главе департамента государственной эффективности США (DOGE) Илону Маску якобы должны были раскрыть планы Вашингтона на случай конфликта с Пекином.

© en.wikipedia.org

Ранее газета New York Times написала, что во время этого визита Маску якобы должны были раскрыть секретные планы США, что вызвало обеспокоенность из-за его деловых интересов в Китае.

"Какого черта тут делает Маск? Убедитесь, что он не придет",- приводит слова Трампа высокопоставленный чиновник, сказавший порталу, что президент "лично приказал сотрудникам отменить" встречу.

При этом хозяин Белого дома "все еще очень любит Илона", но определенные "красные линии" есть и для него.

Трамп: Маск не сможет стать президентом США из-за места рождения

Сам Маск говорил ранее, что с нетерпением ждет уголовного преследования сотрудников Пентагона, которые сообщают газете New York Times ложную информацию.