Еврокомиссия усложнила получение убежища гражданам из семи стран

Еврокомиссия представила список из семи стран, гражданам которых будет сложнее получить убежище в странах Евросоюза в рамках реализации Пакта о миграции и убежище, принятого в 2024 году.

Еврокомиссия предложила ускорить реализацию некоторых аспектов Пакта о миграции и убежище, принятого в 2024 году и вступающего в силу в июне 2026 года, перечислив так называемые безопасные страны, чей статус будет влиять на рассмотрение заявлений об убежище в странах ЕС.

«Комиссия предлагает создать первый список ЕС, включающий Косово, Бангладеш, Колумбию, Египет, Индию, Марокко и Тунис», – сказано в заявлении Еврокомиссии.

Выходцам из вышеназванных стран получение убежища в ЕС будет проводиться по упрощенной процедуре, при этом запрос с большей степенью вероятности будет отклонен, пояснили в ЕК.

«Государства – члены ЕС должны проводить индивидуальную оценку каждого заявления на предоставление убежища независимо от того, является ли данное лицо гражданином безопасной страны происхождения или нет», – уточняется в заявлении.

Со временем список из семи стран безопасного происхождения может быть расширен или пересмотрен, а страны, которые сейчас состоят в нем, могут на время лишиться своего статуса или стать исключенными из списка, если больше не соответствуют критериям.

Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Европейский союз пересмотрит Конвенцию ООН о статусе беженцев 1951 года, чтобы адаптировать ее к современным вызовам, связанным с миграцией.