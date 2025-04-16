Еврокомиссия усложнила получение убежища гражданам из семи стран

Еврокомиссия в среду, 16 апреля, опубликовала список так называемых «безопасных стран» с тем, чтобы облегчить процедуру выдворения беженцев из стран ЕС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЕК.

В перечень стран, в которые можно свободно возвращать беженцев, внесли Косово, Бангладеш, Колумбию, Египет, Индию, Марокко и Тунис.

«Цель заключается в том, чтобы помочь государствам-членам Евросоюза быстрее и эффективнее рассматривать запросы на предоставление убежища, которые представляются необоснованными», — отмечается в документе.

В ЕК пояснили, что ряд стран Евросоюза уже использует подобные списки на национальном уровне, однако общеевропейский список должен сделать работу более эффективной.

По данным агентства, инициатива появилась на фоне успехов на выборах в странах ЕС правых политических сил, выступающих за резкое ограничение миграции.