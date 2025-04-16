В Раде раскрыли, что задумал Зеленский на 9 мая

Владимир Зеленский, приглашая лидеров Евросоюза на 9 мая в Киев, желает, как написал в телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, предотвратить визит президента США Дональда Трампа в Россию.

Приглашая на 9 мая в Киев “лидеров ЕС”, Зеленский, по словам украинского парламентария, не столько хочет «создать из себя противовес Путину», сколько «не допустить поездки Трампа в Москву».

Депутат добавил, что своими "тупыми интервью" Зеленский может добиться обратного.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала намерение Зеленского пригласить в Киев 9 мая лидеров ЕС театром абсурда.