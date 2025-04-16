Суд заставил Трампа разблокировать миллиарды на борьбу с изменением климата

Федеральный окружной судья США Мэри Макэлрой постановила, что администрация президента страны Дональда Трампа должна немедленно разблокировать миллиарды долларов финансирования, выделяемого на борьбу с климатическими изменениями и развитие инфраструктуры. Этот судебный приказ временно отменяет приостановку денежных средств, инициированную в январе 2025 года, и предписывает правительству восстановить их распределение в течение судебного разбирательства, которое продолжится в будущем.

Сообщается, что такое решение стало ответом на иск, поданный в марте группой экологических некоммерческих организаций, выступающих против действий правительства США. Истцы обращались в суд в связи с тем, что финансовые средства, выделенные Конгрессом согласно двум важнейшим законодательным актам — Закону о снижении инфляции и Закону об инвестициях в инфраструктуру и создании рабочих мест, были заморожены без объяснений, что нарушает федеральное законодательство. Поводом к такому шагу стала распоряжение президента Трампа, когда он подписал указ о заморозке всех новых выплат по этим программам.

Как сообщается, в иске фигурируют департаменты сельского хозяйства, энергетики, внутренних дел, жилищного строительства, Агентство по охране окружающей среды и управление по бюджету и программам. Климатологи утверждают, что действия правительства, направленные на заморозку финансирования, были незаконными и могут нанести серьезный ущерб не только экологическим инициативам, но и проектам по защите природных и исторических памятников.

Федеральные судьи, в том числе Макэлрой, указали, что несмотря на законное право правительства вводить меры по приостановке финансирования, такие действия должны быть соразмерными и подкреплены конкретными основаниями. В противоположность этому, замораживание средств осуществляется произвольно и без обоснованных причин, что противоречит существующему праву. Суд также подчеркнул, что власти не имеют неограниченных полномочий для ограничения действия законов, принятых Конгрессом, и подвели итог, что действия администрации Трампа в данном случае нарушают принципы исполнительной ответственности и законности.

Пока что решение Макэлрой стало временным запретом. Однако, по словам юристов, оно уже стало подтверждением того, что планы Трампа по приостановке финансирования противоречат действующему законодательству и мешают реализация важных экологических проектов. Суд принял во внимание, что в результате приостановки финансирования уже был нанесен вред, среди которых снижение эффективности программ по защите уникальных деревьев, ухудшение качества воздуха, рост риска лесных пожаров и ухудшение условий жизни уязвимых групп населения.

Истцы заявили, что их усилия по защите окружающей среды и развитию устойчивых инфраструктурных решений были существенно заторможены или полностью остановлены. Представитель одной из организаций подчеркнул, что замораживание финансирования стоит считать как не только неправомерным, но и опасным злоупотреблением полномочиями исполнительной власти.

Макклрой также отметила, что правительство не предоставило убедительных доказательств, что замораживание финансирования связано с национальной безопасностью или иными приоритетами, должными оправдывать такие меры. И хотя она пояснила, что администрации Трампа должна реализовывать свои политические инициативы, судья подчеркнула, что такие действия не должны превышать установленные законом границы, иначе они становятся произвольными и недопустимыми.

Сообщается, что судьи надеются не только восстановить финансирование, но и установить прецедент, защищающий правовые нормы и устанавливающий границы полномочий исполнительной власти в отношении реализации бюджетных программ. Многие аналитики считают, что победа в данном деле может привести к тому, что подобные практики будут запрещены или ограничены в будущем, а важнейшие экологические проекты, направленные на борьбу с глобальным потеплением и модернизацию инфраструктуры, получат долгожданное финансирование.

Минюст США заявил, что правительство не комментирует текущие судебные процессы, однако внутренние источники утверждают, что соответствующие ведомства уже проводят работу по корректировке своих бюджетных решений с учетом указаний суда. В перспективе ожидается, что вопрос о полном восстановлении финансирования будет обсуждён судом в рамках полного разбирательства, которое состоится в ближайшие месяцы.

Экологи объяснили, что эта маленькая победа дает надежду на то, что борьба за сохранение природных ресурсов и улучшение экологической ситуации не будет игнорироваться или блокироваться в административной плоскости. Они подчеркнули, что программы по защите природы, развитию зеленых технологий и повышению устойчивости инфраструктуры — это приоритеты, которые требуют поддержки не только на уровне законодательства, но и в реализации проектов.