Актера Джина Хэкмена и его жену похоронили почти через два месяца после смерти

Тела оскароносного актера Джина Хэкмена и его супруги-пианистки предали земле после небольшой частной панихиды. Об этом сообщил минувшей ночью портал People.

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Церемония прошла в Санта-Фе, Нью-Мексико, на ней присутствовали трое детей легенды Голливуда - сын и дочери.

Артисты были обнаружены мертвыми у себя дома 26 февраля, установлено, что они умерли с разницей в несколько дней.

Бетси, жена Джина, скончалась от хантавируса, который передается через выделения грызунов, Хэкмен, имевший серьезные проблемы с сердцем и страдавший от болезни Альцгеймера, умер через неделю.

Пара узаконила свои отношения в 1991-м и вела уединенный образ жизни после того, как Хэкмен оставил карьеру.

Последний раз их видели вместе на публике в марте 2024 года - они обедали в ресторане.