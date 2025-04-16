Верховный суд Великобритании постановил, что термин «женщина» относится только к тем, кто принадлежит к этому полу биологически. Об этом пишет Daily Mail.

Решение суда стало кульминацией многолетней тяжбы о том, включает ли определение женщина в «Законе о равенстве», принятом в 2010 году, трансгендеров*, имеющих сертификаты о признании пола.

«Правительство Шотландии утверждало, что такие люди имеют право на защиту по признаку пола, в то время как группа активисток «За женщин Шотландии» считала, что закон распространяется только на тех, кто изначально родился женщинами», - отмечается в статье.

В итоге Верховный суд Великобритании единогласно постановил, что «термины «женщина» и «пол» в «Законе о равенстве» относятся к биологической женщине и биологическому полу».

При этом суд предостерег от восприятия его решения как триумфа одной стороны над другой, подчеркнув, что закон по-прежнему предоставляет трансгендерам* защиту от дискриминации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что при нем в стране будет только два пола: мужской и женский, и подписал соответствующий указ. Документ называется «Защита женщин от гендерного идеологического экстремизма и восстановление биологической истины».

После чего Министерство образования США «настоятельно призвало» организации, курирующие спорт в средних и высших учебных заведениях, лишить званий и наград трансгендерных* спортсменов, выступавших в женских видах спорта.

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