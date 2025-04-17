Илон Маск создал «легион» тайных детей для подготовки к апокалипсису

У миллиардера Илона Маска есть множество тайных детей, существование которых он скрывает. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

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Известно о 12 признанных детях Илона Маска: троих родила певица Граймс, троих — топ-менеджер компании Neuralink Шивон Зилис, остальных — первая жена миллиардера Джастин Маск. Американская консервативная активистка Эшли Сент-Клер утверждает, что отцом ее сына также был Илон Маск. Миллиардер пока не подтвердил и не опроверг ее слова.

Несколько знакомых Маска рассказали WSJ, что в действительности детей гораздо больше. Это подтверждает переписка Маска с Сент-Клер, которую она передала журналистам. Миллиардер писал ей, что он вербует женщин, которые готовы рожать ему детей. «Чтобы достичь численности легиона перед апокалипсисом, придется использовать суррогатных матерей», — говорится в одном из его сообщений.

В других сообщениях Маск рассказал Сент-Клер, что в 2023 году к нему якобы обратились представители японских властей и предложили пожертвовать сперму. С ее помощью ребенка хотела зачать некая важная персона, имя которой миллиардер не упоминал.

«Им хотелось, чтобы я был донором спермы, — писал он Сент-Клер. — Никаких романов, ничего такого, только сперма».

В других случаях Маск сам ищет женщин и предлагает им зачать ребенка. Криптоинфлюэнсер Тиффани Фонг утверждает, что миллиардер сделал ей такое предложение в соцсети, хотя до этого они не были знакомы и никогда не встречались. Когда Фонг решила посоветоваться со знакомыми, Маск каким-то образом об этом узнал, отчитал ее за болтливость и отписался от ее страницы в соцсети.

Женщин, которые отвечают согласием, миллиардер заставляет подписать договор о неразглашении. По словам Сент-Клер, от нее требовалось скрывать, что Маск был отцом ее сына. Кроме того, ребенок должен был появиться на свет путем кесарева сечения и избежать обрезания. В случае согласия ей заплатили бы 15 миллионов долларов сразу и затем выплачивали бы по 100 тысяч долларов в месяц.

Ранее сообщалось, что Сент-Клер раскрыла имя ребенка, отцом которого, как она утверждает, является миллиардер Илон Маск. Мальчика назвали Ромул. Такое же имя было у одного из легендарных основателей Рима.