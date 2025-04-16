NYT: Госдеп может закрыть почти 30 посольств и консульств за рубежом

NYT: США собираются закрыть почти 30 дипмиссий за границей
Администрация президента США Дональда Трампа, как пишет газета New York Times со ссылкой на внутренний документ госдепартамента, собирается закрыть около 30 дипломатических миссий за границей.
Рассматриваются планы по закрытию 10 посольств и 17 консульств. В результате подобных изменений, как отмечается в материале, присутствие США сократится "почти на каждом континенте". Так, предлагается закрыть сразу 6 посольств в Африке - в ЮАР, Эритрее, Гамбии, ДРК, Лесото, Южном Судане, два посольства в Европе - в Люксембурге и на Мальте.
Возможно закрытие пяти консульств во Франции, двух в ФРГ и еще двух - в Республике Сербской Боснии и Герцеговины. Еще несколько дипмиссий могут быть закрыты в других европейских странах.
Ранее издание сообщало: госдеп разработал план по закрытию 12 консульств США и увольнению множества иностранных сотрудников в своих миссиях.