NYT: США собираются закрыть почти 30 дипмиссий за границей

Московский Комсомолециещё 3

Администрация президента США Дональда Трампа, как пишет газета New York Times со ссылкой на внутренний документ госдепартамента, собирается закрыть около 30 дипломатических миссий за границей.

NYT: Госдеп может закрыть почти 30 посольств и консульств за рубежом
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Рассматриваются планы по закрытию 10 посольств и 17 консульств. В результате подобных изменений, как отмечается в материале, присутствие США сократится "почти на каждом континенте". Так, предлагается закрыть сразу 6 посольств в Африке - в ЮАР, Эритрее, Гамбии, ДРК, Лесото, Южном Судане, два посольства в Европе - в Люксембурге и на Мальте.

Возможно закрытие пяти консульств во Франции, двух в ФРГ и еще двух - в Республике Сербской Боснии и Герцеговины. Еще несколько дипмиссий могут быть закрыты в других европейских странах.

Ранее издание сообщало: госдеп разработал план по закрытию 12 консульств США и увольнению множества иностранных сотрудников в своих миссиях.

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