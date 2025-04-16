Меган Маркл откровенно высказалась о пережитом выкидыше

Ещё в 2020 году Меган Маркл шокировала общественность, сообщив, что в июле того же года она потеряла ребёнка после того, как почувствовала «острую судорогу». Долгое время герцогиня Сассекская хранила молчание по поводу пережитого, но в новом выпуске собственного подкаста она откровенно поговорила на тему выкидыша.

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По словам Меган, всё случилось уже в Лос-Анджелесе, когда они с принцем Гарри обосновались там после отъезда из Великобритании. Некоторое время она провела дома, а уже потом отправилась в больницу. Её супруг был вынужден наблюдать, как «её сердце разбивается, одновременно пытаясь собрать осколки её души».

Маркл также провела параллель между материнством и ведением собственного бизнеса.

«Я говорила о выкидыше, через который мы прошли. Думаю, в каком-то смысле нужно научиться отпускать то, на что у тебя было так много надежд и планов. Быть способным в определенный момент признать: да, я собиралась любить это долго, но пришло время отпустить», — высказалась она.

Не обошлось и без редкого комментария о детях. Маркл призналась, что обожает быть мамой. Она часто пересматривает фотографии Арчи и Лилибет, а порой и вовсе не может от них оторваться, чем пугает Гарри.