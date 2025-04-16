Президент США Дональд Трамп через сделку по украинским ресурсам пытается предложить главе Украины Владимиру Зеленскому шанс вернуть потерянные переговорные позиции. Однако Зеленский не осознает, что переговоры неизбежны, заявил председатель совета движения «Другая Украина», Виктор Медведчук.

«Трамп с помощью сделки по ископаемым пытается ему потерянные переговорные позиции продать, но Зеленский просто не понимает, что договариваться все равно придется», — пишет Медведчук в своей статье, опубликованной на сайте движения «Другая Украина».

Политик также добавил, что Зеленский оказался в сложной ситуации, отказываясь от переговоров с Москвой. Теперь для контактов с Россией ему придется заплатить Трампу огромную сумму, хотя раньше посредники не требовались.

Медведчук уверен, что США стремятся сохранить нейтралитет в украинском конфликте. Зеленский не понимает, что такая позиция выгодна Вашингтону — она дает рычаги давления на Европу, заставляя ее просить защиты.

Виктор Медведчук заявлял, что Украина при Зеленском стала проектом «анти-Россия». Он уверен, что Киев станет блокировать все возможные договоренности России и США.