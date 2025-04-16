В Польше задержали банду сутенеров с Украины

Радиостанция RMF FM сообщила, что банду сутенеров, которая состояла из граждан Украины, задержали сотрудники правоохранительных органов в Польше.

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Как уточняет издание, польские полицейские пресекли деятельность банды сутенеров, которые зарабатывали деньги на торговле людьми и оказанием сексуальных услуг.

«Полицейские задержали 18 человек. Из них 15 являются гражданами Украины», - отмечается в сообщении.

Издание подчеркнуло, что члены банды эксплуатировали своих соотечественниц, оказавшихся в трудном жизненном положении. Данная группа действовала на территории Польши с 2023 года.