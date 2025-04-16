Пашинян призвал не включать в конституцию Армении ссылки на Декларацию о независимости

Новая Конституция Армении не может включать в себя ссылки на Декларацию о независимости, в которой упоминается Нагорный Карабах. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

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По словам политика, текст декларации исключает независимость и государственность Армении.

«И если я это говорю, значит, я не могу сказать, что в новой Конституции Армении должна быть отсылка на Декларацию о независимости. Напротив, я могу сказать, что в новой Конституции Армении не должно быть отсылки на Декларацию о независимости», — призвал Пашинян, отметив, что решение остается за народом Армении.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что гражданам страны больше не стоит выступать за присоединение Карабаха к республике. Он заявил, что Армения не должна продолжать карабахское движение, стартовавшее в 1988 году за присоединение Нагорного Карабаха к стране. По его словам, это движение ранее использовалось, чтобы препятствовать становлению армянской государственности.

Пашинян: поражение в Карабахе дало "возможность иметь независимую страну"

Также он сообщил, что целью новой Конституции Армении является избавление от «реликтового поведения безгосударственной нации». Пашинян объяснил проведение конституционного референдума в стране необходимостью избавиться от недостатка легитимности предыдущих референдумов.