Руководство Тайваня жертвует промышленным развитием острова в угоду отношений с США.

Об этом заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь, ее слова приводит «Синьхуа».

«Администрация Лай Циндэ в своем стремлении к независимости добровольно продает ключевые отрасли промышленности в обмен на высокие пошлины США, что приводит к разрушению тщательно созданного образа американо-тайваньских отношений», — сказала чиновник.

Чжу Фэнлянь добавила, что тайваньская администрация предлагает США программу крупных закупок и инвестиций, не считаясь с национальными интересами и перспективами промышленного развития. Чиновница назвала унизительным подобное «преклонение перед США».

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью Китайской народной республики, а соблюдение принципа «одного Китая» — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.

Незадолго до этого сообщалось, что делегация конгресса США будет в Тайване в период с 16 по 19 апреля. Ожидается, что они проведут переговоры с руководством Тайваня для обсуждения отношений Вашингтона и Тайбэя, а также региональной безопасности, торговли и инвестиций.

Кроме того, министерство обороны Тайваня заявило в марте, что вторжение китайских войск может произойти в 2027 году. Ведомство обнародовало дату возможного начала боевых действий в рамках ежегодных военных учений.