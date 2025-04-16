Ходят строем и носят форму: как выглядят девушки в Северной Корее

На складе Wildberries заметили сотни молодых работниц из Северной Кореи. Видеоролик с девушками в одинаковой форме вчера стал вирусным в сети.

Как сообщает издание «Мослента», гражданок КНДР наняли на работу в Подмосковье вместо мигрантов из Средней Азии, с которыми возникали трудности.

В пресс-службе компании объяснили, что сейчас Wildberries в тестовом режиме работает с кадровым агентством по привлечению исполнителей из разных стран в рамках пилотного проекта. Обязательным условием при оформлении являются разрешения на работу и официальное подтверждение соответствующих органов права на пребывание на территории России.

Северная Корея считается одной из самых закрытых стран мира. Иностранцам туда можно попасть только в составе организованных туристических групп. Турагентства также обязаны согласовать поездку с принимающими организациями в КНДР.

Во время пребывания в Северной Корее к туристам прикрепляют двух гидов, которые тщательно следят за гостями и ограничивают их контакты с местным населением. Поэтому сведения о менталитете северных корейцев поступают в очень обрывочном виде.

То же самое можно сказать и о девушках из этой азиатской страны. Лишь немногим счастливчикам удалось увидеть наяву красоту жительниц КНДР. Северные кореянки хоть и носят вместо модных платьев военный мундир, но уж точно могут дать фору своим южным соседкам.

Как выглядят северокорейские девушки — в галерее «Рамблера».