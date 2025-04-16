В Германии захотели вернуть дорожные знаки для танков

Глава союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург выступил за возвращение дорожных знаков для танков и другой тяжелой военной техники на немецкие мосты, передает Rheinische Post.

В период Холодной войны в Западной Германии на дорогах появились желтые знаки с изображением танка. Они указывали на максимальную грузоподъемность мостов в соответствии с военной классификацией. После окончания Холодной войны эти знаки начали постепенно убирать с дорог.

По словам Зенсбурга, сейчас бундесвер не осведомлен, через какие мосты он еще может перебросить танки, потому что состояние многих мостов неясно, или они уже полностью закрыты.

«И в таком случае нужно вновь установить дорожные знаки с указанием грузоподъемности для транспортных средств военного назначения», — заявил он в беседе с изданием.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на секретную стенограмму встречи военного атташе ФРГ сообщила, что немецкие танки Leopard 2 терпят неудачи в боях на Украине, а уязвимость перед российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ограничивает их применение Вооруженными силами Украины (ВСУ).