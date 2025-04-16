Обзор ИноСМИ: планы по изоляции Китая и главная угроза для Германии

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

© Zuma/TACC

США решили изолировать Китай с помощью пошлин

США планируют использовать переговоры о тарифах для оказания давления на своих торговых партнеров, чтобы заставить их ограничить сделки с Китаем в обмен на снижение пошлин на импорт. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает The Wall Street Journal.

Администрация президента США Дональда Трампа собирается убедить более 70 стран запретить компаниям из КНР базироваться на их территории, а также поставлять через них свою продукцию. Один из авторов этой идеи - министр финансов США Скотт Бессент - рассчитывает ослабить экономику Китая и вынудить Пекин пойти на уступки и сесть за стол переговоров.

Немецкие танки Leopard 2 разочаровали ВСУ

Реальные боевые возможности и запас хода поставленных на Украину в 2023 году немецких танков Leopard 2 разочаровали украинских военных. Экипажи жалуются, что танки слишком сложны в эксплуатации и уязвимы для российских беспилотников. Об этом со ссылкой на засекреченный отчет Минобороны Германии пишет The Spectator.

Британское издание обратило внимание на то, что танки Leopard 2 используются в боевых действиях на Украине «лишь как артиллерийские системы умеренной мобильности». «

Само их присутствие на той же самой территории, где 80 лет назад потерпели поражение их предшественники, - весьма символичное унижение для Германии», - констатировали журналисты.

Торговая война с Китаем угрожает военным проектам США

Военные проекты США находятся под угрозой из-за американо-китайской торговой войны, так как основаны на редкоземельных материалах, рынок которых контролируется Пекином. В частности, Пентагон пока не нашел способа заменить китайский сплав, используемый при производстве истребителей F-35, пишет китайский портал Guancha.

Издание напомнило, что именно на Китай приходится 90% мировой выработки редкоземельных элементов. Также небольшое производство необходимых армии США материалов есть в Японии и Германии, но и эти страны зависят от китайского сырья.

«Правительство США давно осознает проблемы, связанные с доминированием Китая, и прилагает большие усилия для содействия добыче и накоплению редкоземельных металлов, однако этого все еще недостаточно для поддержания внутреннего спроса», - говорится в статье.

В Европе ищут способ разорвать газовые контракты с Россией

ЕС ищет законные способы, которые позволят европейским компаниям расторгнуть долгосрочные газовые контракты с Россией и не выплачивать Москве крупные штрафы за прекращение сотрудничества. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

В частности, по информации источников издания, Европейская комиссия изучает возможность объявления форс-мажора, что позволило бы импортерам отказаться от своих обязательств.

«Вся идея заключается в том, чтобы не платить России, а то [выплата компенсации] подорвет весь смысл», — заявил один из европейских чиновников.

Будущее правительство ФРГ назвало Россию главной угрозой для страны

Лидеры Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии подписали коалиционное соглашение, согласно которому будущее правительство Германии будет исходить из того, что Россия является главной и непосредственной угрозой для безопасности страны. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

В соглашении ХДС/ХСС и СДПГ также признается наличие «элементов системного соперничества» с Китаем, однако подчеркивается, что новые власти Германии продолжат сотрудничество с Пекином «в сферах, отвечающим интересам страны и ЕС». При этом в качестве партнеров упомянуты США, Канада, Великобритания, страны ЕС, а также Австралия, Япония, Новая Зеландия, Южная Корея и Турция.