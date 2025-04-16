Репетиция парада Победы вызвала панику в Германии

В Германии обеспокоились после видео репетиции парада Победы в Екатеринбурге. В отличие от привычного демонстрирования военной техники времен Второй мировой войны, на репетиции были представлены современные боевые машины. Об этом сообщил эксперт по безопасности Нико Ланге, отметив, что подобное продемонстрировало реальные возможности российской армии.

«Кремль представил, по-видимому, идеальное боевое подразделение — эффективное, прагматичное и смертоносное… Это подтверждает худшие опасения: Россия извлекла уроки из своих прошлых ошибок», — заявил Ланге.

Его слова передает газета Bild.

Среди представленной на репетиции в Екатеринбурге техники были танки, оснащенные системами противодействия аэростатам, реактивные системы залпового огня типа БМ-21 и БМ-30, бронетранспортеры с комплексами радиоэлектронной борьбы. Также можно было увидеть мостоукладчики, автоцистерны и роботизированные саперные комплексы.

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Первая репетиция парада прошла в Екатеринбурге 15 апреля. В районе Вторчермета перекрыли несколько улиц для этого, а по дорогам ехала длинная колонна боевой техники. Следующие репетиции пройдут 17, 22, 24 и 29 апреля.