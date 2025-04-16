Польский президент Анджей Дуда назвал "школой советской дезинформационной пропаганды" слова директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина о том, что Польша и Прибалтика пострадают первые при нападении НАТО на Союзное государство, куда входят РФ и Белоруссия.

Как считает глава Польши, Москва якобы показывает агрессию по отношению к Североатлантическому альянсу.

"НАТО – оборонительный альянс, и все, что делает НАТО, является исключительно ответом на агрессивные действия России. […] НАТО никогда не нападало, никогда ни на кого не нападало", – цитирует его портал Do Rzeczy.

Ранее Нарышкин также говорил, что перед КГБ Белоруссии и СВР РФ стоят непростые задачи по обеспечению безопасности граждан, но на этом этапе сделано уже довольно многое. Сотрудничество спецслужб двух стран, по его словам, строится на конструктивной и доверительной основе, при этом оно с каждым годом развивается и расширяется.

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Между тем экс-кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску предупредил, что страна может стать ключом к развязыванию третьей мировой войны, которую начнет НАТО. Политик уверен, что в действия Альянса будут вовлечены все европейские страны и США.