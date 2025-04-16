Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине

Народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на территории страны.

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По его словам, военное положение будет продлено до шестого августа текущего года.

«Рада 15-й раз за текущий созыв одобрила продолжение военного положения на Украине», - отметил Железняк.

Он уточнил, что против продления как мобилизации, так и военного положения проголосовал только один народный депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).