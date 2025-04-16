Си Цзиньпин прибыл с визитом в Малайзию

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл во вторник в Куала-Лумпур с государственным визитом в Малайзию, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". В международном аэропорту Куала-Лумпура его тепло встретил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

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Си Цзиньпин в своем письменном заявлении, распространенном по его прибытии в международный аэропорт Куала-Лумпура, заявил, что рассчитывает использовать свой визит как возможность для дальнейшего углубления двусторонней традиционной дружбы и укрепления политического взаимодоверия.

Си Цзиньпин призвал две стороны продвигать сотрудничество в области модернизации, совместно расширять обмены и взаимное обучение между цивилизациями и постоянно поднимать на новые высоты строительство китайско-малайзийского сообщества с единой судьбой.

Он выразил надежду, что благодаря совместным усилиям Китая и Малайзии его государственный визит в Малайзию принесет плодотворные результаты, откроет новую историческую главу в истории добрососедства, дружбы и взаимной выгоды между двумя странами и положит начало новым "золотым 50 годам" двусторонних отношений.