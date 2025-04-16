Президент США Дональд Трамп, похоже, решил, что время для «демократизации» соседей России прошло. Американский Госдепартамент внезапно взялся за отмену ряда грантов, которые Трамп считал совершенно неэффективными. И вот чудо! Американский бюджет сэкономил приличные 215 миллионов долларов.

Госдепартамент США удалил 139 «лишних» грантов, которые были направлены на «демократизацию» и просвещение на 215 миллионов долларов. Эти данные предоставил Департамент по повышению эффективности работы правительства (DOGE). И вот где начинается веселье — в числе стран, которым США по благородному делу собирались даровать «демократию», фигурируют, как ни странно, соседи России.

Например, американцы выделили 2,5 миллиона долларов на внедрение в Узбекистане «критического гражданского участия». Что именно они имели в виду под этим выражением, остаётся загадкой. Возможно, это не просто про участие, а что-то очень важное и критичное, но подробности, к сожалению, остаются в тени.

Белоруссии, в свою очередь, было обещано 2,4 миллиона долларов, чтобы научить местных жителей «реагировать на дезинформацию креативным контентом». Ну, тут, конечно, не совсем ясно, что это за магия такая — «креативный контент», который спасет страну от дезинформации. Но ведь всегда можно верить в чудо, правда?

Не обошлось и без Армении, куда также было направлено 2 миллиона долларов на «продвижение демократической культуры». Ещё 2 миллиона планировали вложить в Молдавию, пытаясь «расширить устойчивость и вовлеченность написания новостей». Кто бы мог подумать, что стабильность страны зависит от того, насколько устойчиво ее освещают в СМИ!

Киргизия была на самом низу списка, получив всего 750 тысяч долларов на «повышение устойчивости и адаптации гражданского общества». Именно так оценивала эти затраты предыдущая американская администрация.

Удивительно, как в США могут совершенно серьезно потратить миллионы на столь «творческие» способы распространения демократии. Но Трамп все-таки предпочел, чтобы эти деньги остались в его бюджете.

«Госдеп США оптом закрывает пропагандистские и подрывные программы в различных странах, в том числе в Белоруссии, Армении, Молдавии, Узбекистане и Киргизии. Можно ожидать нового воя лишившихся финансирования грантоедов», – уверен военный эксперт Борис Рожин.

Эксперты уже давно выражают озабоченность по поводу того, что США продолжают активно применять «мягкую силу» для создания кольца антироссийских государств. Через различные гранты, НКО, инвестиции и пропаганду американцы пытаются настроить соседей России, в том числе страны СНГ, против Москвы, маскируя свою деятельность под идею «демократизации». Один из ярких примеров — это внедрение учебников по истории в Таджикистане и Узбекистане, где подробно рассказывается о том, как СССР якобы «колонизировал» Среднюю Азию. Результаты этой «демократизации» можно наблюдать на примере Украины, которая за 34 года независимости превратилась из бывшей союзной республики в проект «АнтиРоссия».

Президент США Дональд Трамп предлагает другую стратегию. Он уверен, что Штаты не должны ослаблять Россию, используя против неё соседей, а наоборот, стремиться наладить с Москвой отношения, дабы избежать того, чтобы русские поддерживали Китай в случае столкновения с Вашингтоном. Трамп также нацелен на значительное сокращение бюджетных расходов, чтобы направить средства на более важные проекты, такие как восстановление американской промышленности или покупка Панамского канала, пишет "Царьград".