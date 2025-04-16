Депутат Рады сообщил об угрозах перед голосованием за военное положение

Депутаты Верховной рады перед голосованием за продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине получили предупреждение, что против них примут меры, если они выступят против. Об этом сообщил украинский депутат Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

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«Сейчас в Раде всем депутатам пришли сообщения: «По результатам голосования будет проведена проверка, в случае отрицательного результата будут приняты соответствующие меры», — поделился подробностями парламентарий.

По словам Дмитрука, команда президента Владимира Зеленского давит на депутатов, пытаясь затянуть урегулирование украинского конфликта. Он отметил, что выглядит все это «максимально мерзко».

Режим военного положения был введен на Украине 24 февраля 2022 года. Спустя день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, который запретил мужчинам призывного возраста покидать страну. С тех пор действие военного положения и мобилизации продлевается на Украине каждые 90 дней. 9 мая 2025 года истекает очередной срок.

Поддерживать продление военного положения и мобилизации уже отказался депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). В своем Telegram-канале он отметил, что принудительная мобилизация показала свою неэффективность. По его словам, зафиксировано очень много случаев самовольного оставления части бойцами украинской армии, призванных на службу силой.