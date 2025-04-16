В Израиле оценили свадьбу детей раввинов России и Одессы

Свадьба детей главного раввина России и раввина Одессы, состоявшаяся в начале этого года, не имела политического подтекста. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в России Симона Гальперин.

«Я бы не искала в этом политических подтекстов. Это просто красивая история двух молодых людей», — оценила она.

При этом, по словам дипломата, это событие стало хорошим примером сохранения человеческих связей в условиях конфликта. Когда создается семья, не имеет значения, кто ее строит — русский, украинец или еврей, любовь побеждает все, добавила посол.

Дети главного раввина России Берла Лазара и раввина Одессы Авраама Вольфа сыграли свадьбу в пригороде Иерусалима в феврале. Вскоре стало известно, что в торжественных мероприятиях также принял участие российский рэпер Джиган.