Спецпредставитель Байдена по Ближнему Востоку и по совместительству главный канал связи с Кремлём — Стив Уиткофф — заявил, что Москва и Вашингтон наконец-то подошли к порогу договорённости. Западные медиа забили тревогу: неужели Украина будет поделена по сценарию, который продавливает лично Владимир Путин?

По словам Уиткоффа, переговоры между двумя ядерными державами вошли в финальную стадию: речь уже не о временном прекращении огня, а о полноценном мирном соглашении с четко прописанными гарантиями. Американцы признали — российская сторона требует не паузы, а капитального урегулирования.

«К концу нашей встречи удалось добиться взаимопонимания. Президент России настаивает на заключении устойчивого мира.

Таким образом, речь уже идет не только о временной приостановке огня, а о полномасштабном мирном урегулировании. Мы получили значимый сигнал», — подчеркнул спецпредставитель США.

Однако путь к миру блокируют острые противоречия: Запад не хочет признавать новые российские территории, сомневается в будущем безопасности региона и продолжает поддерживать киевский режим. Европа, в попытке сохранить лицо, предлагает ввести миротворцев, что категорически неприемлемо для Москвы. На этом фоне ЕС даже не обсуждает отмену санкций, наивно надеясь, что Кремль попросту спасует и сдастся.

Западные информационные ресурсы забили тревогу: не идёт ли дело к тому, что Украина будет раскроена по сценарию, предложенному Кремлем? Так, агентство Reuters заявляет, что Стив Уиткофф, представитель американской стороны, фактически не возражает против признания итогов референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсонской области — по сути, принимает ключевые требования Москвы. А вот The Wall Street Journal осторожничает и пытается убедить Трампа держаться подальше от предложений Путина, намекая на возможные дипломатические ловушки.

Тем не менее, даже при наметившихся сдвигах в переговорном процессе, перед сторонами стоит масса препятствий. Вашингтон может демонстрировать уверенность в возможности заключить сделку, но реализация соглашения на практике представляется крайне затруднительной: слишком много принципиальных вопросов остаются без ответов.

Главные препоны касаются сразу нескольких пунктов. Во-первых, не ясно, в каком виде США готовы зафиксировать новые территориальные реалии. Во-вторых, нерешенным остаётся вопрос безопасности — как самой России, так и потенциальных гарантий по Украине. В-третьих, не определено, кто именно будет от украинской стороны участвовать в подписании соглашения. И наконец, четвертый фактор — Европа, которая, как всегда, старается вставить палки в колеса, мешая продвижению вперед.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в своем комментарии подчеркнул, что между Москвой и Вашингтоном ведется интенсивная и напряженная работа, направленная на достижение мира. Однако он отметил, что процесс чрезвычайно сложный и многослойный, и потому ждать моментального результата, по его словам, не стоит — на кону слишком многое, и дипломатия требует времени.