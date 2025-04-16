В США назвали сроки подписания ресурсной сделки с Украиной

Соглашение между Вашингтоном и Киевом по ресурсам может быть подписано уже на этой неделе. Об этом заявил агентству Bloomberg министр финансов США Скотт Бессент.

По словам источника издания в Минфине США технические переговоры с украинской стороной «были весьма продуктивными».

В свою очередь министр финансов Скотт Бессент отметил, что стороны весьма близки к заключению сделки.

«Мы очень, очень близки. Подписание может быть даже на этой неделе», - уточнил он.

Ранее власти США объявили, что планируют получить доступ к украинским редкоземельным металлам и другим ресурсам в качестве компенсации военной помощи, оказанной Киеву. Проект сделки США с Украиной по полезным ископаемым включает в себя всю ресурсную базу страны. При этом в тексте соглашения отсутствовали гарантии безопасности для Киева.

США изменили требования к Киеву перед сделкой по ресурсам

Сделка должна была быть заключена еще в феврале в ходе визита в Вашингтон Владимира Зеленского, однако его встреча с президентом США Дональдом Трампом закончилась скандалом. После этого власти США приостановили всю военную помощь Украине и прекратили обмен разведданными с Киевом. В марте Трамп объявил, что «почти» возобновил предоставление разведданных Украине.