Стало известно о «ярости» Трампа на Европу после его ссоры с Зеленским

Президент США Дональд Трамп был в ярости на Европу после того, как лидеры ЕС выразили поддержку Владимиру Зеленскому после ссоры в Овальном кабинете. Об этом пишет издание Politico.

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В материале отмечается, что Трамп был «разъярен» на Европу, которая «крепко обнимала» Зеленского после скандала в Белом доме. Американский лидер счел эту поддержку неуместной, пишет газета.

Как сообщает Politico, следующий после встречи с Зеленским в Овальном кабинете день стал «последней каплей» для Трампа, поскольку украинский лидер в интервью британским СМИ заявил, что до мирного соглашения еще очень далеко. После этого президент США остановил помощь Украине, говорится в тексте.

Дональд Трамп сделал новое резкое заявление о Зеленском

Переговоры украинского и американского лидеров в Вашингтоне состоялись 28 февраля и завершились их словесной перепалкой. В ходе беседы Трамп упрекнул Зеленского в отказе от прекращения огня и неуважении к его стране.