Государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник американского президента Стив Уиткофф намерены посетить Париж на этой неделе. Об этом пишет издание Politico.

Целью визита является обсуждение ряда ключевых вопросов, включая украинский конфликт, взаимодействие с Ираном и тарифную политику Дональда Трампа. В рамках визита запланирована встреча Уиткоффа с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а Рубио проведет переговоры с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро. Помимо вышеупомянутых тем, стороны обсудят ситуацию в секторе Газа, где Израиль проводит военную операцию. Конкретные даты проведения встреч не уточняются.

Politico отмечает, что переговоры Макрона с Уиткоффом состоятся вскоре после визита американского спецпосланника в Санкт-Петербург, где он встречался с президентом России Владимиром Путиным. Франция, как уточняется, активно участвует в разработке гарантий безопасности для Украины со стороны западных государств в случае урегулирования текущего конфликта.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», Дональд Трамп-младший — сын президента США — поддержал усилия Уиткоффа по урегулированию украинского конфликта после его встречи с главой РФ Владимиром Путиным.