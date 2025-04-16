Министр Джурджевич-Стаменковски: присоединение Сербии к ЕС утрачивает смысл

RT на русском

Министр по вопросам семьи и демографии Сербии Милица Джурджевич-Стаменковски заявила в интервью ТАСС, что вступление страны в Европейский союз теряет смысл, так как объединение переживает глубокий кризис.

Сербский министр: членство в ЕС теряет смысл
© РИА Новости

По её словам, дальнейшее расширение ЕС становится крайне сомнительным, если Брюссель продолжит придерживаться нынешнего курса двойных стандартов, протекционизма и пренебрежения национальными интересами.

Джурджевич-Стаменковски подчеркнула, что ЕС необходимо серьёзно переосмыслить свои нынешние политические позиции и чётко определить свой будущий подход к странам, стремящимся к полноправному членству.

Financial Times ранее писала, что ЕС угрожает отказать Сербии во вступлении, если президент страны Александр Вучич приедет 9 мая в Москву.

Сербский вице-премьер Александр Вулин, в свою очередь, выразил мнение, что ЕС воспринимает Сербию в качестве своей колонии.

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