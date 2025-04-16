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Посол Келин: Британия ведет необъявленные враждебные действия против РФ

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон ведет скрытую враждебную деятельность против Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, публикации в западных СМИ раскрывают масштаб участия британских и американских сил в украинском конфликте, что ранее называли российской пропагандой.

Дипломат подчеркнул, что Великобритания заинтересована в продолжении конфликта и препятствует мирному урегулированию.

В Ростовской области спасли двух горняков после обвала породы на шахте

Двух горняков, оказавшихся отрезанными после обвала породы на шахте "Садкинская" в Ростовской области, спасатели успешно подняли на поверхность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора региона.

Рабочие находятся в удовлетворительном состоянии и уже отправились домой. По факту инцидента прокуратура региона проводит проверку, а следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

США хотят использовать пошлины для изоляции Китая на мировой арене

Вашингтон намерен убедить более 70 стран ограничить экономические связи с Китаем в обмен на снижение пошлин на импорт из этих государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Согласно информации источников, США планируют запретить китайским компаниям базироваться на территории этих стран и поставлять через них свои товары. Идея, предложенная министром финансов США Скоттом Бессентом, направлена на ослабление экономики Китая и вынуждение его к уступкам.

В Сербии заявили о давлении ЕС в вопросе формирования правительства страны

Сербия подвергается давлению со стороны Евросоюза с требованием исключить вице-премьера Александра Вулина из нового правительства из-за его пророссийских взглядов. Об этом сообщает ТАСС.

Министр по вопросам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски подчеркнула, что формирование исполнительной власти — суверенное право страны, и вмешательство извне противоречит Уставу ООН. В свою очередь, Вулин заявил, что Сербия не станет вводить санкции против России и не пойдет на военный конфликт ради членства в ЕС.

Байден выступил с первой публичной речью после ухода с поста президента США

Бывший президент США Джо Байден выступил с первой речью после окончания своего срока, выступив в Чикаго на конференции организации ACRD, оказывающей юридическую помощь людям с инвалидностью. Об этом сообщает ТАСС.

В течение около 30 минут Байден говорил о социальных вопросах и расколе в американском обществе, при этом не упомянув имя нынешнего лидера Дональда Трампа, хотя критиковал политику его администрации в сфере социального обеспечения.

Байден подчеркнул необходимость преодоления разделения в стране и заявил, что дальнейшее сохранение такой ситуации недопустимо.