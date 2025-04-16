Трамп сообщил, что США получают рекордные суммы благодаря пошлинам

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в социальных сетях сообщил, что Вашингтон получает «рекордные» суммы благодаря пошлинам.

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При этом он уточнил, что стоимость практически всех товаров и инфляция в США в настоящий момент снижаются.

Канада отменит пошлины на ряд товаров из США