Трамп сообщил, что США получают рекордные суммы благодаря пошлинам
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в социальных сетях сообщил, что Вашингтон получает «рекордные» суммы благодаря пошлинам.
При этом он уточнил, что стоимость практически всех товаров и инфляция в США в настоящий момент снижаются.
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«Америка получает рекордные денежные суммы благодаря пошлинам. В настоящее время стоимость практически всех товаров снижается, включая продовольственные товары и бензин. Помимо прочего, снижается и инфляция. Обещания, которые я дал – сдерживаются», - отметил Трамп.