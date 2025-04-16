Политолог Дмитрий Левин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что европейские страны могут поддерживать киевский режим еще несколько лет.

© Московский Комсомолец

По его словам, в настоящий момент европейские государства уже начали проведение переориентации экономики, которая поможет лучше развивать оборонный сектор.

«Сейчас декларируется готовность поддерживать киевский режим еще в течение года-полутора лет. Однако, если учесть все факторы, то вероятна поддержка на срок от пяти до семи лет», - отметил Левин.

Он уточнил, что вопрос остается в том, не произойдет ли в европейских страна смена политических элит. Политолог подчеркнул, что сейчас государства Европы постепенно перестраивают свою экономику на военные нужды. Исходя из этого, ожидать того, что экономические силы стран когда-либо ослабнут и это станет причиной пересмотра позиций по украинскому вопросу, не стоит.