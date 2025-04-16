Трамп велел Латинской Америке выбирать между США и Китаем

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что странам Латинской Америки во внешней политике «в какой-то степени» придется делать выбор между Вашингтоном и Пекином.

У президента США в связи с отказом Панамы продлевать участие в китайской инициативе «Один пояс – один путь» спросили, должны ли государства Латинской Америки делать подобный выбор. «В какой-то степени да, возможно», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

Он заявил, что год назад большинство надписей «там были на китайском». Он выразил сожаление, что канал был передан Панаме, а не остался под контролем США. Президент заявил, что в настоящее время США работают с Панамой, чтобы решить эту проблему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио объявил, что правительство Панамы не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь». США угрожали вернуть себе контроль над Панамским каналом.