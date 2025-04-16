Премьер-министр Великобритании Кир Стармер близок к подписанию с Евросоюзом соглашения о продовольственных и ветеринарных стандартах, что может поставить под угрозу торговую сделку с США.

Как утверждает британская газета The Telegraph, соответствующий шаг может закрыть доступ к американским продуктам, которые президент США Дональд Трамп хочет продавать в Британию.

Уточняется, что сделка может быть подписана уже в следующем месяце.

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж также выразил мнение, что соглашение с ЕС сделает жизнь США «очень трудной, может быть, невозможной».

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила в интервью немецкому изданию Die Zeit, что Запад в привычном понимании исчез.

Кроме того, данные опроса исследовательского центра Survation для газеты Sun свидетельствуют о том, что почти 70% англичан считают, что Великобритания «сломана».