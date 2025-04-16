Госдеп отменил иностранную помощь разным странам на сумму $215 млн

Госдепартамент США отменил финансирование проектов иностранной помощи в различных странах на сумму $215 млн.

Информация об этом была опубликована на официальной странице департамента государственной эффективности США (DOGE) в соцсети X.

«Госсекретарь Рубио продолжает пересматривать иностранную помощь Госдепартамента, сегодня были отменены 139 бесполезных грантов на сумму $215 млн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о проектах в Белоруссии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Ливане, Мавритании, Молдавии, Тунисе и Узбекистане.

При этом в Reuters ранее заявили, что США возобновят шесть ранее отменённых программ помощи USAID.

Также в The New York Times отмечали, что эффективность DOGE может оказаться ниже заявленной.