В МИД Катара заявили, что блокада жителей Газы недопустима

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Катара доктор Маджид Аль-Ансари подчеркнул в беседе с RT, что блокада жителей сектора Газа недопустима.

По его словам, Катар с самого первого дня возобновления этой войны ясно заявил, что для её продолжения нет никаких оправданий.

«Нельзя оправдать бомбардировку мирных жителей подобным образом. Нападения на гуманитарных работников и голодание палестинского народа — это абсолютно неприемлемо. Мы не можем допустить продолжение незаконного использования гуманитарной помощи, а также еды, медикаментов и воды. Эти ресурсы не должны использоваться как оружие в переговорах или в ходе этой войны — голодание не должно быть средством борьбы», — заявил дипломат.

Кроме того, Аль-Ансари потребовал разрешить ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа.

«Сегодня мы призываем открыть все переходы и обеспечить поступление гуманитарной помощи. Международное сообщество должно взять на себя ответственность за её доставку в сектор Газа — это минимальное, что можно сделать.Нам всем следует стыдиться этого международного провала в выполнении своих обязательств», — добавил дипломат.

В марте российский лидер Владимир Путин провёл переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль Тани, стороны выразили озабоченность из-за возобновления боевых действий в секторе Газа.