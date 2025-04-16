Трамп поручил выяснить, представляет ли импорт минералов угрозу безопасности США

Президент США Дональд Трамп поручил открыть расследование с целью выяснить, представляет ли импорт переработанных критически важных минералов, включая уран, угрозу национальной безопасности страны.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Белого дома.

Согласно документу, будет проведён «анализ искажающих эффектов хищнических экономических, ценовых и рыночных стратегий и практик манипуляции», якобы практикуемых зарубежными странами, которые экспортируют данные ресурсы в США.

Ранее Трамп также пообещал оценить цепочку поставок электроники и полупроводников для пошлин.