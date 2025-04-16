Трамп поручил выяснить, представляет ли импорт минералов угрозу безопасности США

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Президент США Дональд Трамп поручил открыть расследование с целью выяснить, представляет ли импорт переработанных критически важных минералов, включая уран, угрозу национальной безопасности страны.

Трамп поручил выяснить, представляет ли импорт минералов угрозу безопасности США
© ТАСС

Соответствующий указ был опубликован на сайте Белого дома.

Согласно документу, будет проведён «анализ искажающих эффектов хищнических экономических, ценовых и рыночных стратегий и практик манипуляции», якобы практикуемых зарубежными странами, которые экспортируют данные ресурсы в США.

Ранее Трамп также пообещал оценить цепочку поставок электроники и полупроводников для пошлин.

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