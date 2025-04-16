Трамп заявил о недовольстве влиянием Китая на работу Панамского канала

Власти США не устраивает влияние, которое оказывает Пекин на функционирование Панамского канала. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Когда около года назад мы посмотрели на ситуацию, (...) практически каждая надпись там была на китайском», — отметил глава Белого дома.

По словам политика, Штатам вообще не следовало «отдавать канал», в том числе Панаме. Трамп рассказал, что сейчас власти работают над этим вопросом с Панамой. «Мы решим, что делать», — заключил он.

10 апреля президент Трамп заявил, что американские войска были переброшены в Панаму. Он отметил, что речь идет о большом количестве военных, не приведя точных данных. До этого Хегсет подчеркивал, что одним из ключевых приоритетов США является обеспечение свободного и безопасного доступа к Панамскому каналу.