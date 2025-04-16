Доха стремилась сыграть роль в разрешении конфликта на Украине

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Катара доктор Маджид Аль-Ансари в беседе с RT заявил, что Доха стремилась сыграть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса.

Он напомнил, что в начале украинского конфликта глава МИД Катара одним из первых посетил Москву и встретился с российскими коллегами.

«Шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани посетил Москву прямым указом Его Высочества эмира Катара, чтобы обсудить возможность позитивного участия Дохи в разрешения конфликта, и это то, к чему Катар стремился с самого начала. Поэтому Катар принимал участие в зерновой сделке и в международных и региональных усилиях положить конец этой войне», — заявил он.

Маджид Аль-Ансари подчеркнул, что Катар поддерживает усилия Саудовской Аравии по разрешению украинского конфликта.

Ранее агентство ТАСС сообщало, что второй раунд консультаций России и США по урегулированию конфликта на Украине может пройти в Эр-Рияде в середине апреля.